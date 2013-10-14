中国债市：CPI涨幅超预期利率互换长端稍涨，短端平稳因资金仍宽裕

路透上海10月14日 - 中国9月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅高于预期，推动人民币利率互换(IRS) 长端周一稍涨2-3个基点（bp）；不过短端走势尚稳定，因流动性仍属宽裕，资金利率变动不大。

交易员并预期，本周还有一系列经济数据将发布，此外美国调整举债上限也将面临10月17日的时间关口，短期消息面的不确定性未散，IRS暂难有明确运行方向。

“早上波动了一下下，CPI有点超预期，长端上了一点。”上海一券商交易员称。

她并指出，整体来看近期IRS成交较为清淡，价格也不是非常连续，市场参与度有所降低；而如果最近发布的经济数据以及美债问题的进展，没有更大的意外，IRS料也难获更多指引。

中国9月居民消费价格指数(CPI)在食品价格的带动下创下七个月高点且略超预期，不过多数分析人士认为，今年通胀仍可控于目标范围内，尚不构成太大威胁。

银行间市场周一主要回购加权利率 走势稍有分化，其中隔夜加权利率走升，但七天及14天期明显下行。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9850/4.0867 3.9434/4.0134 4.0325/4.1150 4.1575/4.2400 4.1984/4.4234

上日 3.9960/4.1060 3.9360/4.0160 4.0120/4.0980 4.1240/4.2120 4.1200/4.4600

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变动 -0.0110/-0.0193 +0.0074/-0.0026 +0.0205/+0.0170 +0.0335/+0.0280 +0.0784/-0.0366

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。