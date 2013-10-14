中国债市：CPI涨幅超预期利率互换长端稍涨，短端平稳因资金仍宽裕

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透上海10月14日 - 中国9月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅高于预期，推动人民币利率互换(IRS) 长端周一稍涨2-3个基点（bp）；不过短端走势尚稳定，因流动性仍属宽裕，资金利率变动不大。
交易员并预期，本周还有一系列经济数据将发布，此外美国调整举债上限也将面临10月17日的时间关口，短期消息面的不确定性未散，IRS暂难有明确运行方向。
“早上波动了一下下，CPI有点超预期，长端上了一点。”上海一券商交易员称。
她并指出，整体来看近期IRS成交较为清淡，价格也不是非常连续，市场参与度有所降低；而如果最近发布的经济数据以及美债问题的进展，没有更大的意外，IRS料也难获更多指引。
中国9月居民消费价格指数(CPI)在食品价格的带动下创下七个月高点且略超预期，不过多数分析人士认为，今年通胀仍可控于目标范围内，尚不构成太大威胁。
银行间市场周一主要回购加权利率 走势稍有分化，其中隔夜加权利率走升，但七天及14天期明显下行。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9850/4.0867 3.9434/4.0134 4.0325/4.1150 4.1575/4.2400 4.1984/4.4234
上日 3.9960/4.1060 3.9360/4.0160 4.0120/4.0980 4.1240/4.2120 4.1200/4.4600
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变动 -0.0110/-0.0193 +0.0074/-0.0026 +0.0205/+0.0170 +0.0335/+0.0280 +0.0784/-0.0366
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,586.49亿元，较8月的2,088.66亿元减逾两成。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编