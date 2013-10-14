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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 15:58 BJT

金属期市：伦铜上涨，中国进口数据触发技术买盘

0700GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7236.50 36.50 +0.51 -8.73

上海期铜 52260 570 +1.10 -9.40

COMEX期铜 3.29 0.02 +0.70 -99.10

LME期铝 1876.25 -4.75 -0.25 -9.40

上海期铝 14395 05 +0.03 -6.19

LME期锌 1918.50 1.50 +0.08 -7.03

上海期锌 14980 -565 -3.63 -3.63

LME期镍 13916.00 -4.00 -0.03 -18.88

LME期铅 2123.00 21.00 +1.00 -9.27

上海期铅 14205.00 75.00 +0.53 -6.85

LME期锡 23495.00 20.00 +0.09 0.41

LME/上海套利价差^ -602

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 艾茂林/朱晓军/隋芬)
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