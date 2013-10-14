金属期市：伦铜上涨，中国进口数据触发技术买盘

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
0700GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7236.50 36.50 +0.51 -8.73
上海期铜 52260 570 +1.10 -9.40
COMEX期铜 3.29 0.02 +0.70 -99.10
LME期铝 1876.25 -4.75 -0.25 -9.40
上海期铝 14395 05 +0.03 -6.19
LME期锌 1918.50 1.50 +0.08 -7.03
上海期锌 14980 -565 -3.63 -3.63
LME期镍 13916.00 -4.00 -0.03 -18.88
LME期铅 2123.00 21.00 +1.00 -9.27
上海期铅 14205.00 75.00 +0.53 -6.85
LME期锡 23495.00 20.00 +0.09 0.41
LME/上海套利价差^ -602
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 艾茂林/朱晓军/隋芬)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编