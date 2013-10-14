更正-基金产业：挪威将五家企业列入其石油基金禁止投资名单，紫金矿业在列

(更正：因英文原文有误，更正以表明壳牌和埃尼集团未被列入观察名单，并修改文末两段措辞)

路透奥斯陆10月14日 - 挪威政府基于企业伦理议题，已禁止其规模达7,900亿美元的石油基金投资五家企业。

挪威这支基金是全球最大的投资者之一，被列入其禁止投资对象的五家公司是WTK Holdings Berhad 、Ta Ann Holdings Berhad 、紫金矿业 、Volcan Compania Minera 和Zuari Agro Chemicals Ltd 。

挪威政府还要求该基金将尼日尔三角洲漏油和环境状况纳入考虑，但并未将皇家荷兰/壳牌石油集团 和意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 列入观察名单，虽然Ethics Council建议这么做。

政府还要求该基金向AngloGold Ashanti 提出有关采矿破坏环境的议题。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)