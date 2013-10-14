更新版-印度经济：主要通胀率升至七个月高位，央行或将再次升息

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
(新增细节)
路透新德里10月14日 - 印度政府周一公布的数据显示，9月主要通胀率意外加速至七个月高点，主因食品价格高涨。增加了央行本月政策会议中再度升息的可能。
9月趸售物价指数(WPI) 升至6.46%，是2013年2月以后最快增速。增幅高于路透调查分析师预估的上升6%。也高于8月的上升6.1%。
9月通胀率上升主要受到洋葱及蔬菜价格上涨所带动。9月洋葱价格比去年同期大涨322.94%，蔬菜价格同比增幅为89.37%。
由于对高通胀的忧心，印度央行新任总裁拉詹上月意外宣布升息。
至于央行10月29的政策会议是否将再次升息，分析师对此看法歧异。不过周一公布的WPI数据增添了央行收紧政策的可能性。
“根据先前包括消费者物价指数(CPI)的通胀报告，终究有升息的可能性存在。而周一的数据更是强化了央行可能将回购利率提高25基点的机率。”孟买的ICICI Securities, Primary Dealership Ltd分析师A. Prasanna说。
WPI数据公布之后印度债市下滑、卢比走弱。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编