更新版-印度经济：主要通胀率升至七个月高位，央行或将再次升息

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路透新德里10月14日 - 印度政府周一公布的数据显示，9月主要通胀率意外加速至七个月高点，主因食品价格高涨。增加了央行本月政策会议中再度升息的可能。

9月趸售物价指数(WPI) 升至6.46%，是2013年2月以后最快增速。增幅高于路透调查分析师预估的上升6%。也高于8月的上升6.1%。

9月通胀率上升主要受到洋葱及蔬菜价格上涨所带动。9月洋葱价格比去年同期大涨322.94%，蔬菜价格同比增幅为89.37%。

由于对高通胀的忧心，印度央行新任总裁拉詹上月意外宣布升息。

至于央行10月29的政策会议是否将再次升息，分析师对此看法歧异。不过周一公布的WPI数据增添了央行收紧政策的可能性。

“根据先前包括消费者物价指数(CPI)的通胀报告，终究有升息的可能性存在。而周一的数据更是强化了央行可能将回购利率提高25基点的机率。”孟买的ICICI Securities, Primary Dealership Ltd分析师A. Prasanna说。

WPI数据公布之后印度债市下滑、卢比走弱。(完)