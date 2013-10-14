新兴汇市：新加坡央行决议激励坡元上扬，印度卢比跌幅居前

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 *日圆 98.26 98.60 +0.35 -11.67 86.79 坡元 1.2453 1.2460 +0.06 -1.88 1.2219 台币 29.495 29.490 -0.02 -1.22 29.136 韩元 1071.52 1071.40 -0.01 -0.09 1070.60 泰铢 31.30 31.26 -0.13 -2.20 30.61 菲律宾披索 43.15 43.14 -0.02 -4.87 41.05 *印尼卢比 11360.00 11355.00 -0.04 -15.23 9630.00 印度卢比 61.25 61.07 -0.29 -10.22 54.99 马币 3.1795 3.1800 +0.02 -3.82 3.0580 人民币 6.1075 6.1206 +0.21 +2.01 6.2303 * 日本及印尼金融市场因假期休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编