版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 16:35 BJT

新兴汇市：新加坡央行决议激励坡元上扬，印度卢比跌幅居前

亚洲       当日     今年以来    2012年
                        最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                        
 *日圆                      98.26      98.60      +0.35     -11.67      86.79
 坡元                      1.2453     1.2460      +0.06      -1.88     1.2219
 台币                      29.495     29.490      -0.02      -1.22     29.136
 韩元                     1071.52    1071.40      -0.01      -0.09    1070.60
 泰铢                       31.30      31.26      -0.13      -2.20      30.61
 菲律宾披索                 43.15      43.14      -0.02      -4.87      41.05
 *印尼卢比               11360.00   11355.00      -0.04     -15.23    9630.00
 印度卢比                   61.25      61.07      -0.29     -10.22      54.99
 马币                      3.1795     3.1800      +0.02      -3.82     3.0580
 人民币                    6.1075     6.1206      +0.21      +2.01     6.2303
 
    * 日本及印尼金融市场因假期休市。(完)
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐