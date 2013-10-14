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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 16:43 BJT

台湾财政：取消10月底91天期国库券标售，因营所税款流入多

路透台北10月14日 - 台湾财政部官员周一表示，由于9月底的营利事业所得税税款流入较预估快速，因此取消原订10月28日标售的91天期国库券，金额本预估250亿台币。

根据先前货币市场资金调度人士预估，去年的营利事业所得税缴库约1,000亿台币。

今年第四季其余将发行的国库券发行期别、日期如下：

　　11月：发行〞财102-12期〞国库券，金额250亿台币，期限273天期，11月5日(周二)标售，11月6日(周三)发行。

：发行〞财102-13期〞国库券，金额300亿台币，期限182天期，11月28日(周四)标售，11月29日(周五)发行。　 　　12月：发行〞财102-14期〞国库券，金额250亿台币，期限364天期，12月4日(周三)标售，12月5日(周四)发行。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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