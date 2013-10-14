欧洲汇市：英镑兑美元上涨，兑欧元近持平

欧元兑英镑 持平在0.8489英镑，接近周五触及的六周高点0.8510英镑。交易商称，市场愈加担心英国经济复苏可能不及预期般强劲，这令英镑兑欧元承压。

周二将出炉英国9月消费者物价数据，但本周的焦点将是周三公布的8月失业数据，预估为持稳在7.7%。

瑞银集团(UBS)货币策略主管Mansoor Mohiuddin表示，如果失业率仍无变化，没有跌向英国央行的7%目标，那么市场对央行升息时间点的预期可能延后。

“这让我们对目前在1.60美元左右的英镑/美元保持警惕。”

从8月初到10月初，一系列好于预期的数据推动英镑兑美元上涨近8%，兑一揽子货币上涨逾5%。投资者预计英国央行必须在2015年之前升息。

但近期的英国数据逊于预期。

英镑银行间隔夜拆借平均利率显示，英国央行首次升息的可能性推迟到2015年第一季，而一个月之前市场预期则为2014年年底。(完)

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