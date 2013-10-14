台湾央行：共发行3,415.35亿台币存单，发行余额增95亿

路透台北10月14日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,415.35亿台币存单，含100亿两年期存单。相较存单到期3,320.35亿台币，存单发行余额增95亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,204.15

91天期 0.93 84.20

182天期 1.05 27.00

两年期 0.794 100.00

央行上日共发行5,698.35亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,463.45亿台币。