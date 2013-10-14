台湾央行：共发行3,415.35亿台币存单，发行余额增95亿

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透台北10月14日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,415.35亿台币存单，含100亿两年期存单。相较存单到期3,320.35亿台币，存单发行余额增95亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,204.15
91天期 0.93 84.20
182天期 1.05 27.00
两年期 0.794 100.00
央行上日共发行5,698.35亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,463.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为69亿台币，至周日累计超额准备为127亿，加计前期1%的超额准备为943亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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