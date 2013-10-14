中国个股：广汇能源与酒钢集团合建大型“煤制油”项目，一期后年竣工

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透上海10月14日 - 中国大型民营能源企业--广汇能源股份有限公司 周一稍晚发布公告，其与酒泉钢铁集团计划在甘肃酒嘉地区合建3,000万吨/年煤炭分质利用项目，项目产品包括汽柴油等，一期工程计划2015年全部竣工。
公告未提及该项目总投资额。不过广汇能源此前披露，其在新疆建设的1,000万吨/年煤炭分质利用项目，总投资78亿元人民币。若按此估算，广汇与酒钢集团合作项目投资额约200亿元。
公告显示，首期1,000万吨/年原煤分质利用项目拟定于今年内启动，2014年底一期工程中的干馏部分投产，2015年整体一期项目竣工。双方将就合作项目成立合资公司,各占一半股权,同时双方将合作开发广汇在新疆哈密淖毛湖东部区域的煤炭资源（资源储量约35.39亿吨）。
公告称，若年利用3,000万吨煤炭项目最终建成，每年可获汽柴油约210万吨，干馏后产生的1,650万吨提质煤全部销售给酒钢集团。
酒钢集团是西部地区大型钢铁和有色企业，具备年产1,000万吨钢生产能力，是酒钢宏兴 母公司。
广汇能源还与甘肃酒泉市签署战略合作协议，除上述项目外，酒泉市政府支持广汇能源在当地加快投资液化气汽车加气站，并支持广汇参与酒泉新农村天然气应用项目建设。
广汇能源周一收报11.74元，涨2.18%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编