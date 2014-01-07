背景资料：两岸金融交流开放历来主要措施一览

路透1月7日 - 2013年两岸金融三会全面登场，包括1月举行第一次两岸证券监理平台会议(简称金证首会)、4月召开第三次两岸保险监理平台会议(简称金银三会)，以及10月召开第一次两岸保险监理平台会议(简称金保首会)，两岸金融业务往来阔步前行。

以下为过去20多年两岸间金融合作交流的主要措施：

2013年10月中 --首度“两岸保险监理合作平台”会议举行。

2013年4月初 --第三次“两岸银行监理合作平台”会议召开。

2013年1月底 --首度“两岸证券监理合作平台”会议举行。

2012年8月底 --两岸货币政策主管机关签订货币清算机制，将两岸经贸活动纳入清算范围。

2012年7月 --台湾指标性、百分之百公营的台湾银行上海分行开业。

2012年6月 --陆资银行在台湾的首家分行--中国银行 台北分行正式成立，随后交通银行 也在7月间开办台北分行业务。

2012年5月 --华南金控 旗下的华南银行深圳分行在5月中旬正式开办针对台商的人民币业务，为台资银行首家。

2012年1月 --陆银来台参股可以本地银行及金控公司为对象，但持股比率需与其他大陆地区投资人合并控管，单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%。

2011年11月 --第二次“两岸银行监理合作平台”会议召开。

2011年9月 --开放大陆地区金融机构保证的授信。

2011年7月 --订定“台湾地区银行办理人民币业务规定”，开放银行OBU及第三地分支机构申请办理人民币业务。

2011年4月 --“两岸银行监理合作平台”召开首次会议，正式启动两岸银行监理合作平台的运作。 2010年10月26日 --台湾银行和兆丰银行提供台湾本地银行的人民币现钞兑换。 2010年6月29日 --两岸在重庆签署经济合作架构协议(ECFA)，并公布早期收获清单。在金融服务业方面，包括台资银行在大陆办事处满一年且第一年盈利，次年即可承作台商的人民币放款等多项超越世界贸易组织(WTO)承诺优惠待遇。 2010年3月16日 --台湾金管会公布两岸银行、证券期货、保险投资管理办法，正式规定银行等行业的投资限额以及细节，被称为是“金融三法”，其中台湾的银行投资大陆银行不得逾净值15%，金控投资大陆银行则不得逾净值10%，银行只能在大陆参股、设立子行、分行中三选二(2011年9月已取消)。大陆来台必须先设立办事处，才能升格为分行。

2009年11月16日 --台湾与中国以互递(换文)签署银行、保险以及证券三项监理金融合作监理备忘录(MOU)。三项MOU签署人都是以“两岸监管机构代表”落款，避开了具有政治敏感性的正式官衔。

2009年6月 --开放国内金融机构与大陆地区个人、法人从事新台币存款、汇款及授信等金融业务。

2009年4月26日 --海基会与海协会签署“海峡两岸金融合作协议”，货币管理项下已经将现钞兑换和供应列入开展合作议题，并将逐步建立两岸货币清算机制。

2008年11月 --两岸签署“海峡两岸邮政协议”，合作范围包括“邮政汇兑”业务，随后开放中华邮政公司受理大陆地区汇入款。 2008年7月31日 --行政院开放大陆合格境内机构投资者(QDII)投资台湾证券及期货市场。

2008年6月30日 --扩大台币与人民币兑换至台湾本岛地区。

2005年10月 --台湾试办离岛的金门及马祖地区进行人民币与台币单向兑换，每人每次限额为2万人民币。

2002年8月 --放宽台湾银行的国际金融业务分行及海外分支机构办理两岸金融业务往来范围，增列授信及应收帐款收买。

2001年6月 --国际金融业务分行(OBU)可与外商银行在大陆分支机构及大陆地区银行海外分支机构从事金融业务往来。11月间进一步详订包括收受客户存款、办理汇兑、签发信用状以及信用状通知，进出口押汇相关事宜。 --开放台湾本地银行赴大陆设立代表人办事处。

1995年7月 --订定“台湾地区银行办理大陆地区间接进出口外汇业务作业准则”，开放本地外汇指定银行及国际金融业务分行(OBU)与大陆地区银行海外分支机构办理间接进出口押汇、托收业务。

1993年7月 --订定“台湾地区金融机构办理大陆地区间接汇款作业准则”，放宽台湾金融机构对大陆地区间接汇出款项目，开放台湾金融机构办理大陆地区间接汇入款业务。

1993年4月 --订定“台湾地区与大陆地区金融业务往来许可办法”，开放台湾本地银行的海外分行与大陆银行的海外分支机构、外商银在大陆地区的分支机构为金融业务往来。