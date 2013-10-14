新闻稿：中国9月M2同比增14.2%，新增人民币贷款7,870亿元--央行

(以下为中国人民银行周一公布的2013年前三季度金融统计数据及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长14.2%，狭义货币增长8.9%

9月末，广义货币(M2)余额107.74万亿元,同比增长14.2%，比上月末低0.5个百分点，比上年末高0.4个百分点；狭义货币(M1)余额31.23万亿元,同比增长8.9%，比上月末低1.0个百分点，比上年末高2.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.65万亿元,同比增长5.7%。前三季度净投放现金1833亿元。

二、前三季度人民币贷款增加7.28万亿元，外币贷款增加823亿美元

9月末，本外币贷款余额74.99万亿元，同比增长14.6%。月末人民币贷款余额70.28万亿元，同比增长14.3%，比上月末高0.2个百分点，比上年末低0.7个百分点。前三季度人民币贷款增加7.28万亿元，同比多增5570亿元。分部门看，住户贷款增加3.07万亿元，其中，短期贷款增加1.27万亿元，中长期贷款增加1.80万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4.20万亿元，其中，短期贷款增加1.95万亿元，中长期贷款增加2.08万亿元，票据融资增加103亿元。9月份人民币贷款增加7870亿元,同比多增1644亿元。月末外币贷款余额7657亿美元，同比增长22.9%，前三季度外币贷款增加823亿美元。

三、前三季度人民币存款增加11.27万亿元，外币存款增加385亿美元

9月末，本外币存款余额105.85万亿元，同比增长14.3%。月末人民币存款余额103.09万亿元，同比增长14.6%，比上月末低0.3个百分点，比上年末高1.2个百分点。前三季度人民币存款增加11.27万亿元，同比多增2.23万亿元。其中，住户存款增加4.99万亿元，非金融企业存款增加2.38万亿元，财政性存款增加1.46万亿元。9月份人民币存款增加1.63万亿元，同比少增267亿元。月末外币存款余额4487亿美元，同比增长8.4%，前三季度外币存款增加385亿美元。

四、9月份银行间市场同业拆借月加权平均利率3.47%，质押式债券回购月加权平均利率3.49%

前三季度,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交182.42万亿元，日均成交9703亿元，日均成交同比减少8.2%。

9月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.47%，比上月高0.03个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.49%,比上月高0.04个百分点。

五、国家外汇储备余额3.66万亿美元

9月末，国家外汇储备余额为3.66万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑6.1480元人民币。

六、前三季度跨境贸易人民币结算业务累计发生3.16万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生3325亿元

2013年前三季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生2.07万亿元、1.09万亿元、522亿元、2803亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2013年前三季度社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2013年前三季度社会融资规模为13.96万亿元，比上年同期多2.24万亿元。其中，人民币贷款增加7.28万亿元，同比多增5570亿元；外币贷款折合人民币增加5165亿元，同比少增177亿元；委托贷款增加1.82万亿元，同比多增9600亿元；信托贷款增加1.58万亿元，同比多增8838亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6359亿元，同比少增1263亿元；企业债券净融资1.53万亿元，同比少333亿元；非金融企业境内股票融资1625亿元，同比少552亿元。9月份社会融资规模为1.40万亿元，分别比上月和上年同期少1784亿元和2413亿元。

从结构看，前三季度人民币贷款占同期社会融资规模的52.1%，同比低5.2个百分点；外币贷款占比3.7%，同比低0.9个百分点；委托贷款占比13.0%，同比高5.7个百分点；信托贷款占比11.3%，同比高5.3个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比4.6%，同比低1.9个百分点；企业债券占比10.9%，同比低2.4个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.2%，同比低0.7个百分点。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。