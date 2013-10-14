全球能源：美国天然气较亚洲价格优势长远将会消失--埃克森美孚

路透韩国大邱10月14日 - 埃克森美孚一名高管周一称，随着美国天然气产生产成本上升，其从美国运至亚洲的成本终将上涨，从而导致美国液化天然气(LNG)逐渐丧失较其他地区LNG的价格优势。

日本等想以巨大折扣将美国LNG运至亚洲的买家，将会因此感到失望。

美国天然气的价格目前在每百万英国热量单位(mmBtu)3.8美元左右，而运抵亚洲的LNG价格略超过16美元。

“认为既然亨利港售价在3.5美元，那么到亚洲的LNG价格可以落在11，12美元的想法，我认为是错误的，”埃克森美孚LNG业务全球副总裁Richard Guerrant在韩国的世界能源大会上表示。

“慢慢地，套利空间将被消灭…你可以预计价格将趋于一致。”

美国天然气价格目前要低于成本，因为生产商开采的区域富含更加赚钱的液态石油，补贴了开采天然气的成本。