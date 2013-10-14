全球能源：美国天然气较亚洲价格优势长远将会消失--埃克森美孚

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透韩国大邱10月14日 - 埃克森美孚一名高管周一称，随着美国天然气产生产成本上升，其从美国运至亚洲的成本终将上涨，从而导致美国液化天然气(LNG)逐渐丧失较其他地区LNG的价格优势。
日本等想以巨大折扣将美国LNG运至亚洲的买家，将会因此感到失望。
美国天然气的价格目前在每百万英国热量单位(mmBtu)3.8美元左右，而运抵亚洲的LNG价格略超过16美元。
“认为既然亨利港售价在3.5美元，那么到亚洲的LNG价格可以落在11，12美元的想法，我认为是错误的，”埃克森美孚LNG业务全球副总裁Richard Guerrant在韩国的世界能源大会上表示。
“慢慢地，套利空间将被消灭…你可以预计价格将趋于一致。”
美国天然气价格目前要低于成本，因为生产商开采的区域富含更加赚钱的液态石油，补贴了开采天然气的成本。
他补充说，历史表明这样的低价格长时间内不会持续。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编