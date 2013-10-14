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债券 | 2013年 10月 14日 星期一 17:28 BJT

欧洲金融：欧洲央行已准备好实施负存款利率--管委会委员柏尼齐

路透法兰克福10月14日 - 欧洲央行管理委员会委员柏尼齐表示，如有必要，欧洲央行已准备好向在欧洲央行储存资金的银行收取费用，但他警告说此举可能带来负面影响。

“我们一直说需要关注一些因素和情况。这可能会带来一些必须考虑的影响，但可能会造成负面后果，而且我们对此做好了准备。这一负利率措施有利也有弊，”他在周一发布的采访中向国际市场新闻网(MNI)表示。

柏尼齐还向该新闻机构表示，削减主要的再融资利率影响可能更小，因为利率已经很低。

关于通胀率，兼任马耳他央行总裁的他表示“不确定现在的低利率是否那么值得担心”。

“目前，我们预计通胀率将可能维持在1%到2%之间的合理区间，”他称。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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