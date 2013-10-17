两岸金融：保险监管机构将每年会面，中国提供台资保险业赴陆投资便利措施

路透台北10月17日 - 首度两岸保险监理平台会议(简称“金保会”)周四在台北举行，会中达成两岸保险监理平台建立后将一年会面一次、中国将提供台资保险业者赴陆投资便利等两岸保险业政策向好决议。

此外，大陆方面欢迎符合条件的台资保险机构到大陆建立或参股保险营业机构；台湾也欢迎符合资格的大陆保险业者到台湾设立代表处或参股保险业，而台湾也将修订法规将台湾保险业赴大陆参股对象扩充至外资保险。

今日台湾金管会主委曾铭宗与中国保监会主席项俊波共同主持金保会，并由中国保监会国际部主任姜波及台湾金管会保险局局长曾玉琼主持会后记者会作出以上表示。

金管会表示，两岸保险监理合作平台正式运作之后，相关保险市场准入议题，将可透过该平台开启两岸制度性沟通协商的大门，未来将续就保险市场准入议题进行深入讨论并交换意见。

中国保监会主席项俊波等陆方人员于15日抵台，预计于19日离台。期间并将与台湾保险业者进行面对面会谈餐叙，了解台资保险业者的登陆实际需求。