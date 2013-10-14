中国环境：中央财政安排50亿元促进北京等六省市大气污染治理--财政部

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透上海10月14日 - 中国财政部周一称，近日中央财政安排50亿元人民币资金，全部用于北京、天津与河北及周边地区大气污染治理工作，重点向治理任务重的河北省倾斜。
刊登在财政部网站上的新闻稿称，该项资金以“以奖代补”的方式，按上述地区预期污染物减排量、污染治理投入、PM2.5浓度下降比例三项因素分配。
此次资金投向六个省区市，包括北京、天津、河北、内蒙古、山西和山东。此前，环保部与这六个地区签订了大气污染防治目标责任书。
财政部称，本年度结束后，中央财政将对上述地区大气污染防治工作成效进行考核，根据实际考核结果再进行奖励资金清算，突出绩效导向作用。
今年以来，中国部分地区持续出现了严重雾霾天气，令政府和公众对大气污染问题的关切升温。
为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，今年中央财政整合有关专项，设立了大气污染防治专项资金。
北京市环保局在9月曾表示，未来五年，北京在治理大气污染方面，预计将投入近万亿元人民币资金。 (完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编