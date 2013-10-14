《中国新债预测》国开行增发福娃债定位料多高于二级，供给不减仍压制需求

* 招标品种: 国开行第36-40期固息增发债

* 期限及金额：1/5年上限50亿元，3/7/10上限40亿元

* 招标时间: 周二(15日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.47%-4.60%；4.71%-4.80%；4.80%-4.95%；4.85%-4.97%；4.89%-5.00%

* 预测均值: 4.54%；4.76%；4.86%；4.91%；4.94%

路透上海10月14日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第36-40期五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，最新公布的通胀数据走高短期内令债市暂承压，虽资金面呈宽松态势，但仍难对冲新债供给压力不减的利空，料明日新债整体需求除一年品种外，其余或均高于二级市场。

市场人士认为，亦不排除流动性尚可支撑下，短期品种需求稍好于预期的可能性；但在度过季末流动性紧张以及月初准备金上缴的扰动过后，明日央行公开市场逆回购操作则很可能回到之前“量小价平”操作，如此对新债影响则相对有限。

华中一银行交易员称，“今天市场(收益率)一直在上，感觉(曲线)已经进入陡峭化上行的阶段了，周三还有蛮多(新债)要发，短的供给也不少 ，等等看吧，现在不敢那么冒进了。”

上海一银行研究报告则指出，对于当前发行环境来说，虽然资金面显现宽松迹象，但通胀数据走高仍对短期内市场形成打压，而本周又将面临利率债供给冲击，且其后发布的三季度经济数据也大概率呈现稳中回升的走势，因而预计本周一级市场仍将在机构谨慎保守情绪影响下呈现需求弱势的局面，中标结果可能略高于二级市场水平。

本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家，其中利率债发行金额总计1,346亿元。

中国9月居民消费价格指数(CPI)在食品价格的带动下创下七个月高点且略超预期，不过多数分析人士认为，今年通胀仍可控于目标范围内，尚不构成太大威胁。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.5711%、4.7537%、4.8580%、4.8957%和4.9199%。

中国银行间市场周一早盘主要回购加权利率 走势稍有分化，其中隔夜加权利率走升而七天及14天期明显下行。

本次增发债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债

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发行总量 1/5年均不超50亿元，3/7/10年均不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息

招标时间 10月15日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 10月17日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日

分销期 10月16日-10月17日

上市日 1年：10月21日

3/5/7/10年：10月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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上述新债此前首发及增发情况如下：

债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数

(亿元人民币) ---------------------------------------------------------------

36期 8月27日 70 1 4.37% 1.66

增发 9月3日 60 4.4999% 1.71(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月17日 60 4.49% 2.14(第二次增发，参考收益率)

增发3 9月24日 50 4.4849% 2.81(第三次增发，参考收益率)

增发4 10月9日 50 4.4705% 2.38(第四次增发，参考收益率)

37期 8月27日 60 3 4.50% 2.45

增发 9月3日 60 4.6456% 1.77(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月17日 70 4.7171% 2.90(第二次增发，参考收益率)

增发3 9月24日 50 4.7050% 2.45(第三次增发，参考收益率)

增发4 10月9日 50 4.7311% 1.95(第四次增发，参考收益率)

38期 8月27日 70 5 4.58% 2.21

增发 9月3日 60 4.7038% 1.98(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月17日 60 4.7908% 3.73(第二次增发，参考收益率)

增发3 9月24日 50 4.7811% 2.38(第三次增发，参考收益率)

增发4 10月9日 60 4.7978% 1.79(第四次增发，参考收益率)

39期 8月27日 50 7 4.69% 1.47

增发 9月3日 60 4.9056% 1.41(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月24日 40 4.8480% 4.80(第二次增发，参考收益率)

增发3 10月9日 50 4.8663% 2.81(第三次增发，参考收益率)

40期 8月27日 50 10 4.72% 2.27

增发 9月3日 60 4.8397% 2.14(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月17日 70 4.8785% 2.31(第二次增发，参考收益率)

增发3 9月24日 50 4.8731% 2.35(第三次增发，参考收益率)

增发4 10月9日 50 4.9090% 1.72(第四次增发，参考收益率)