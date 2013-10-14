俄罗斯央行：维持指标政策利率不变，符合市场预期

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选
路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯央行周一维持主要政策利率不变，符合外界预期，央行指称因担心通货膨胀预期居高不下，尽管零售物价增幅已跌至央行目标区间顶端。
俄罗斯央行维持指标回购利率于5.5%不变，政策利率连续第13个月按兵不动。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选
美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选