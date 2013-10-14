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货币新闻 | 2013年 10月 14日 星期一 17:42 BJT

俄罗斯央行：维持指标政策利率不变，符合市场预期

路透莫斯科10月14日 - 俄罗斯央行周一维持主要政策利率不变，符合外界预期，央行指称因担心通货膨胀预期居高不下，尽管零售物价增幅已跌至央行目标区间顶端。

俄罗斯央行维持指标回购利率于5.5%不变，政策利率连续第13个月按兵不动。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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