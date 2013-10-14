欧元区金融：欧洲央行预计将在地区主要银行测试中提高资本要求--报载

这表明，欧元区接受欧洲央行“体检”的大型银行可能面临着巴塞尔III协议的7%资本标准，以及对系统性相关银行实施的额外可变资本附加要求。

“如果你把那都加起来，就能得到我们即将使用的指引数据，”莫尔许向该报表示。

他补充称，欧洲央行上周与所有国家监管者会面，就测试的关键要素达成一致。

“具体情况将在10月23日得到充分表述--资产负债表分析是什么样，和我们更关注的投资组合有什么关系，以及这一资产负债表分析如何与压力测试相结合。”