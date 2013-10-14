中国债市：现券中长端收益率跳升，通胀意外创新高损及买气

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透上海10月14日 - 中国银行间债市周一现券中长端收益率小幅跳升，早间公布的经济数据显示，9月CPI同比涨幅意外创下七个月高位，且本周一级供给压力不减，均压制场内买气，不过资金面相对宽松，现券短端相对平稳。
“(9月)CPI(同比涨幅)比较高，超预期了，PPI降幅还在继续缩窄，资金虽然还可以，但是(新债)供给也很大，今天以七年为代表，中长债(收益率)上的挺多的，期货也在大跌。”上海一商业银行交易员称。
受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货币政策基调也不会改变。
五年期国债期货主力合约 CTFZ3 收报94.11元人民币，跌0.176元，或0.19%，成交2,493手。
上述交易员并指出，除了基本面不利因素外，近期业内有传几家大型商业银行已开始着手准备推出大额存单，银监会近期还计划推出银行资产管理计划和债权直接融资工具试点，现券面临多方的资金分流压力。
“今天尾盘还出了金融数据，暂时还没影响，明天还有160亿三年期央行票据到期，央行应该还是会续做，量不大，主要是延续原来的基调。”他称。
中国人民银行周一公布数据显示，9月新增人民币贷款7,870亿元，高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长14.2%，与路透调查中值一致。
中国央行最新公告称，公开市场周一到期续做55亿元三年期央票，利率3.50%。
剩余期限约6.75年的固息国债130015券最新报价对应收益率 在4.075%/4.04%，上日尾盘为4.04%/3.97%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 3.1156 3.8248
上日 3.0144 4.2253
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8100/3.7560
国债参考率报价 3.5890/3.5010
金融债参考率报价 4.4588/4.3988 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编