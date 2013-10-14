中国债市：现券中长端收益率跳升，通胀意外创新高损及买气

路透上海10月14日 - 中国银行间债市周一现券中长端收益率小幅跳升，早间公布的经济数据显示，9月CPI同比涨幅意外创下七个月高位，且本周一级供给压力不减，均压制场内买气，不过资金面相对宽松，现券短端相对平稳。

“(9月)CPI(同比涨幅)比较高，超预期了，PPI降幅还在继续缩窄，资金虽然还可以，但是(新债)供给也很大，今天以七年为代表，中长债(收益率)上的挺多的，期货也在大跌。”上海一商业银行交易员称。

受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货币政策基调也不会改变。

五年期国债期货主力合约 CTFZ3 收报94.11元人民币，跌0.176元，或0.19%，成交2,493手。

上述交易员并指出，除了基本面不利因素外，近期业内有传几家大型商业银行已开始着手准备推出大额存单，银监会近期还计划推出银行资产管理计划和债权直接融资工具试点，现券面临多方的资金分流压力。

“今天尾盘还出了金融数据，暂时还没影响，明天还有160亿三年期央行票据到期，央行应该还是会续做，量不大，主要是延续原来的基调。”他称。

中国人民银行周一公布数据显示，9月新增人民币贷款7,870亿元，高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长14.2%，与路透调查中值一致。

中国央行最新公告称，公开市场周一到期续做55亿元三年期央票，利率3.50%。

剩余期限约6.75年的固息国债130015券最新报价对应收益率 在4.075%/4.04%，上日尾盘为4.04%/3.97%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1156 3.8248

上日 3.0144 4.2253

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8100/3.7560

国债参考率报价 3.5890/3.5010

金融债参考率报价 4.4588/4.3988 (完)

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