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市场报道 | 2013年 10月 14日 星期一 17:48 BJT

欧元区数据：8月工业生产按月成长1%，创2011年7月以来最大增幅

路透布鲁塞尔10月14日 - 欧元区8月工业生产恢复成长，且增幅大于预期，由于各领域全面反弹，8月增幅创逾两年来最大。

欧盟统计局周一公布，欧元区8月工业生产较上月跳增1.0%，7月数据上修为下滑1.0%。

路透调查的分析师预估中值为8月成长0.8%。7月初值为下滑1.5%。

8月资本财生产劲升2.4%，上月为下滑1.8%，耐用品生产由前月的下滑1.8%转为成长0.8%。

欧元区前五大经济体之中，有四个国家8月工业生产呈现成长，唯有意大利下滑0.3%。

欧洲最大经济体德国工业生产成长1.8%，法国成长0.2%，结束连续三个月跌势。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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