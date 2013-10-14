欧元区数据：8月工业生产按月成长1%，创2011年7月以来最大增幅

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透布鲁塞尔10月14日 - 欧元区8月工业生产恢复成长，且增幅大于预期，由于各领域全面反弹，8月增幅创逾两年来最大。
欧盟统计局周一公布，欧元区8月工业生产较上月跳增1.0%，7月数据上修为下滑1.0%。
路透调查的分析师预估中值为8月成长0.8%。7月初值为下滑1.5%。
8月资本财生产劲升2.4%，上月为下滑1.8%，耐用品生产由前月的下滑1.8%转为成长0.8%。
欧元区前五大经济体之中，有四个国家8月工业生产呈现成长，唯有意大利下滑0.3%。
欧洲最大经济体德国工业生产成长1.8%，法国成长0.2%，结束连续三个月跌势。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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