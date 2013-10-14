更新版 1-中国货币市场：回购利率隔夜走升七天明显下行，资金整体较为宽松

(新增收盘数据)

路透上海10月14日 - 中国银行间市场周一主要回购加权利率 走势稍有分化，其中隔夜加权利率走升，但七天及14天期明显下行。

交易员称，目前资金面呈较为宽松态势，隔夜和七天品种涨跌不一或仅是二者利差收窄过程中的正常表现，加上明日有望准备金例行退缴，短期流动性预期仍相对乐观。

华北一银行交易员表示，虽然隔夜利率涨约10个基点(bp)，但仍可减点借到资金。“总体还是挺宽的，大行资金(比较)充裕。”

他进一步指出，从下半年以来央行对流动性调控效果来看，隔夜回购很难跌破3%以下，今日早盘的上涨，基本属于正常波动，并不意味着资金趋紧。而随着七天品种加权利率的明显下行，二者点差从逾100bp水平，收窄至较为正常的70bp左右。

上海一银行交易员并称，正常情况下，明天多数机构应有准备金例行退款，将继续利好资金面。但考虑到月初补缴规模有限，本次退款预计也不会太多。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,323.60亿元，较上周六的3,950.68亿元大增；其中隔夜品种成交4,295.52亿元，也较上周六的3,564.71亿元增多。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元) ------------------------------------------------------------------------ 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.1156 3.0144 +10.12 4,295.52

七天 3.8248 4.2253 -40.05 829.76

14天 4.5610 4.8807 -31.97 47.17 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6450 2.3050 +34.00 2,133.84

七天 3.5000 3.4000 +10.00 280.76

14天 4.0550 3.6250 +43.00 30.08 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1700 3.0306 +13.94 --

七天 3.8600 4.2511 -39.11 --

14天 4.6600 4.9700 -31.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.1130 3.0270 +8.60 --

七天 3.8550 4.2460 -39.10 --