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市场报道 | 2013年 10月 14日 星期一 18:04 BJT

全球贵金属：10月11日SPDR黄金和iShares白银持仓分别下降0.6%和0.57%

路透10月14日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四下滑0.60%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的持仓量下降0.57%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 28,645,833.1 10月11日 28,819,582.5 10月10日 -173,749.5 -0.60%

iShares 337,751,450.2 10月11日 339,678,718.2 10月10日 -1,927,268.0 -0.57%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/李春喜)
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