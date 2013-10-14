修正-企业并购：Facebook将收购以色列应用程序开发商Onavo

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
(标题Facebook将收购应用程序“开发商”Onavo，非“开始商”)
路透特拉维夫10月14日 - 以色列新兴应用程序开发商Onavo周一在其网站上公布，Facebook已同意收购该公司，但未透露交易细节。
Calcalist金融新闻网站表示，Facebook将支付1.5-2亿美元，成为这个社交媒体公司在以色列进行的最大一笔并购交易。
Onavo成立于三年前，该公司表示一旦交易完成，Onavo的移动应用程序将成为独立品牌。该应用程序帮助人们通过更有效地使用数据来降低手机费用。
根据Haaretz新闻网站，Onavo将保留其以色列的办公室，这将是Facebook首次在以色列运作研发中心。(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编