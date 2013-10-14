修正-企业并购：Facebook将收购以色列应用程序开发商Onavo

(标题Facebook将收购应用程序“开发商”Onavo，非“开始商”)

路透特拉维夫10月14日 - 以色列新兴应用程序开发商Onavo周一在其网站上公布，Facebook已同意收购该公司，但未透露交易细节。

Calcalist金融新闻网站表示，Facebook将支付1.5-2亿美元，成为这个社交媒体公司在以色列进行的最大一笔并购交易。

Onavo成立于三年前，该公司表示一旦交易完成，Onavo的移动应用程序将成为独立品牌。该应用程序帮助人们通过更有效地使用数据来降低手机费用。

根据Haaretz新闻网站，Onavo将保留其以色列的办公室，这将是Facebook首次在以色列运作研发中心。(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)