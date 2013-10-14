更新版 1-中国公开市场：央票续做延续“锁长放短”风格，但占比意外创新低

* 伴随长假后资金由紧转松，央行周一如期续做央票

* 延续近段时间“锁长放短”的操作风格

* 惟续做占比仅有34%，创今年7月该操作开展来新低

* 交易员称或应结合明日逆回购规模分析续做占比下滑 (新增更多评论和背景)

路透北京10月14日 - 在十一长假后资金面逐渐由紧转松的背景下，中国央行公开市场周一如预期续做三年央票，延续近段时间来“收长放短”的操作风格；惟令机构意外的是，今日的操作量级占原到期量的比例仅有34%，创今年7月该操作开展来新低。

中国人民银行周一公告称，今日续做了55亿元人民币三年期央票，标的券为周二(15日)到期的1001089，利率3.50%，与此前续发行水平持平。

北京一券商分析师表示，上次续做大家确实有点感到意外，因为没想到几十亿的量也会续，但这次就比较有预期了，只不过之前估计今天的规模会在100亿元以上，没想到只有55亿，可能央行还是重在重申自己的态度。

“我觉得不能单从今天一个续做量来分析，还要看明天的逆回购量，”北京一大型银行交易员称，“可能央行看到的一级交易商对明日逆回购的需求比较弱，它(央行)觉得市场整体的净回笼有些大，所以今天就适度的降一些量。”

若不计明日可能进行的逆回购操作，据路透统计，周二公开市场将有650亿元逆回购到期，由此当日将实现净回笼545亿元。

上述大行的交易员并指出，今日占比下降的另一个原因或是机构参与此次续做三年央票的意愿不高。

中国银行间市场周一主要回购加权利率 走势稍有分化，其中隔夜加权利率走升，但七天及14天期明显下行。目前资金面呈较为宽松态势。

今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：

操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比

(亿元) (亿元)

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7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%

7/29 735 三年 3.50% 850 86%

8/12 755 三年 3.50% 860 88%

8/26 515 三年 3.50% 800 64%

9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%

9/26 49 三年 3.50% 50 98%

10/14 55 三年 3.50% 160 34%

中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会指出，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；央行在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调。

中国央行公开市场7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。央行并表示，将继续相机开展此类操作。 (完)

参看操作详情，可点选中国人民银行网站(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)