中国新债：财政部下周一将代理招标发行221亿元固息地方债，期限五年

路透上海10月14日 - 中国财政部周一发布公告，明确下周一(21日)将代理发行的今年第12期地方债发行细节。是次招标金额为221亿元人民币，期限五年。

刊登在中国债券信息网的通知称，本次地方债发行主体包括河北、辽宁、大连、吉林、宁波、青岛和宁夏省，额度分别为65亿元、42亿元、11亿元、54亿元、13亿元、11亿元、25亿元。

上述债券具体招标时间为10月21日，采用单一价格招标方式，标的为利率。10月22日开始计息，10月22日至10月24日进行分销，10月28日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

2013年地方政府债计划发行规模为3,500亿元，较去年大增40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)

参看细节，可点选中国债券信息网网站(here) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)