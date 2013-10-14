中国经济：解决新型城镇化资金难题须加快财税改革--经济学家

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透北京10月14日 - 中国著名经济学家厉以宁周一表示，中国要解决新型城镇化的资金难题就必须加快财税改革，改变目前中央与地方财权事权不对称的情况。
他在央广经济之声和北大光华管理学院主办的《大国大时代——中国经济十月谈》的论坛上称，一个农民工转为城市户口的公共服务平均成本约10万元，中国要大力发展新型城镇化，根本是人的城镇化，就是要提高人的生活质量。
“中国1994年分税制改革，中央和地方的财权分配比例是以94年的基数为准，还是中央与地方讨价还价的谈判结果，因为地方承担较多事权，往往出现中央请客地方买单的情况。”厉以宁称，新型城镇化的发展必然会要求财税改革的推进。
他提到，根据官方的统计数据，中国目前的城镇化率约52%，而这是根据农民工在城镇居住的一定时间所作的统计，但他们并没有享受市民的社会保障待遇，如果剔除这部分，中国实际的城镇化率只有30%左右。要实现新型城镇化，就是要加快城乡社会保障的一体化，而这需要很大一笔资金。
他指出，当前中国经济处在双重转型阶段，即：农业社会向工业社会转型，计划经济向市场经济转型，两者目前交叠一起，这在全世界上是没有的。
他认为，目前中国经济处于非均衡状态，表现在市场缺乏完善的市场主体。中国的改革要从产权改革入手。在这一方面，过去的国企改革已经取得了相当大的成绩，但是产权改革还没有结束。突出的一个表现就是，农民仍没有成为市场主体。
“中国要实现就地城镇化就必须给农民产权，而土地确权是新一轮改革的起点。”厉以宁称。
他指出，中国的城镇化必须走老城区加新城区加新社区的道路，就地城镇化。所谓就地城镇化，就是农民不仅要进入老城区，新城区，还有新社区，这里也是城镇化的一部分。
中国已明确将于11月在北京召开十八届三中全会，主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编