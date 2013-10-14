中国经济：解决新型城镇化资金难题须加快财税改革--经济学家

路透北京10月14日 - 中国著名经济学家厉以宁周一表示，中国要解决新型城镇化的资金难题就必须加快财税改革，改变目前中央与地方财权事权不对称的情况。

他在央广经济之声和北大光华管理学院主办的《大国大时代——中国经济十月谈》的论坛上称，一个农民工转为城市户口的公共服务平均成本约10万元，中国要大力发展新型城镇化，根本是人的城镇化，就是要提高人的生活质量。

“中国1994年分税制改革，中央和地方的财权分配比例是以94年的基数为准，还是中央与地方讨价还价的谈判结果，因为地方承担较多事权，往往出现中央请客地方买单的情况。”厉以宁称，新型城镇化的发展必然会要求财税改革的推进。

他提到，根据官方的统计数据，中国目前的城镇化率约52%，而这是根据农民工在城镇居住的一定时间所作的统计，但他们并没有享受市民的社会保障待遇，如果剔除这部分，中国实际的城镇化率只有30%左右。要实现新型城镇化，就是要加快城乡社会保障的一体化，而这需要很大一笔资金。

他指出，当前中国经济处在双重转型阶段，即：农业社会向工业社会转型，计划经济向市场经济转型，两者目前交叠一起，这在全世界上是没有的。

他认为，目前中国经济处于非均衡状态，表现在市场缺乏完善的市场主体。中国的改革要从产权改革入手。在这一方面，过去的国企改革已经取得了相当大的成绩，但是产权改革还没有结束。突出的一个表现就是，农民仍没有成为市场主体。

“中国要实现就地城镇化就必须给农民产权，而土地确权是新一轮改革的起点。”厉以宁称。

他指出，中国的城镇化必须走老城区加新城区加新社区的道路，就地城镇化。所谓就地城镇化，就是农民不仅要进入老城区，新城区，还有新社区，这里也是城镇化的一部分。