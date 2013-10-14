更新版 1-台湾货币市场：短率大致持平，央行积极冲销银行体系隔拆过剩资金

* 短率大致持平

* 央行积极冲销银行间隔拆过剩资金

* 短票利率持平既有区间

* 关注下半周央行存单到期量偏低 (更新拆款利率及央行发行存单金额)

记者 詹静宜

路透台北10月14日 - 台湾银行间短率周一表现大致持平。资金调度人士认为，时值月中市场整体资金偏向宽松，而银行间去化资金管道有限，多仰赖央行积极冲销银行体系隔夜拆款过剩资金，料月中短率将续处区间低位。

银行资金调度人士表示，受到中秋节假期少发28天期存单的影响，本周央行存单发行金额仅5,300亿台币，且周四、周五存单发行量皆不到百亿，银行间将调整一下资金落点，预料央行下半周可能增加存单发行，周初则稍减少存单发行，令本周存单发行大致持平，对市场整体资金影响相当有限。

“ 央行把银行体系隔夜拆款资金收得很乾净。”一位本地大型银行资金调度人士说。

交易员指出，目前银行间销钱电话还是很多，感觉市场资金还是偏滥，尽管银行间隔拆资金被央行冲销乾净，但隔日资金还是仍待去化，加上现在外资保管行加入竞争行列，令本月初负数操作更不容易，料短期短率仍将处于既有区间整理。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，上交易日在0.380-0.420%。

**短票利率持稳既有区间**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周一例行发票量持平偏少，成交以到期续作为主，月中短票利率料持稳在既有区间，周三至周五央行存单发行量较少，将再观察整体市场资金动态。

一大型银行资金调度人士指出，由于近期银行体系资金偏多、消化管道有限，而30天期短票利率处在0.64-0.65%已有一段时间，今天首度将短票成交利率放宽至0.64-0.65%，没有再坚持0.65%、转为贴近市场反应。

“目前银行可以接受(30天短票利率)底线落在0.64%，会暂持稳在这里?”一位票券交易员称。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.64-0.65%，与上日相同；两周期短票主要成交在0.64%。

台湾央行今日共发行3,415.35亿台币存单，含100亿两年期存单。相较存单到期3,320.35亿台币，存单发行余额增95亿。

本周央行存单到期总额为仅有5,300.15亿台币，落点分别为周一3,320.35亿、周二1,293亿、周三516亿、周四75.8亿及周五95亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为51亿台币，累计超额准备为178亿，加计前期1%的超额准备为994亿台币。

**债券RP利率徘回低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周一继续低位徘徊，市场资金平平，市况平稳。交易商指出，今日市场没有特殊紧缩或宽裕因素，周一一向市况相对平淡，市场积极交投的意愿不高，均以到期续作为主，不见投信及寿险积极找券。

一位证券商交易员表示，虽然明日有300亿公债的发行，对资金或产生挪移的需求，但市场资金充足，料不会影响RP利率，本周仍以持稳底部为主。

“现在的资金缺口都很小，很快可以调平，就是旧有的利率续作。”一证券商交易员说。

另一位票券商交易员也表示，票券商的资金缺口以较便宜的拆款因应比例提高，令以RP因应资金调度的持券部位低落，没有什么券源提供，利率也以维持客户往来为主，以不变应万变。

紧缩因素方面，今日有两年期存单发行、金额100亿台币；周二有300亿台币的五年期公债102/11期发行。公司债方面，周二有远传 4904.TW 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债和公司债附买回利率大致稳在上交易日水位；10天期公债的附买回利率区间在0.59-0.60%，少数成交于0.58%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。