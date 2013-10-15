《焦点》人民币汇率惊现突破性走势，政策窗口打开的猜想升温

* 人民币汇率本周意外连续破纪录

* 打破此前两个月围绕6.12元窄幅盘整的格局

* 汇市政策窗口打开的猜想迅速升温

* 但当前未必是政策出台的最佳时点

* 年内人民币小幅升值以顺应市场则难免

作者 李文科/李然

路透北京10月15日 - 人民币汇价要冲破6.12的路还真得远！历经了两个多月。在中国通胀小抬头，出口意外衰退背景下，惊现突破性走势。令有关人民币将走出一波明显升势、监管层有意扩大波幅的政策猜想迅速升温。

交易人士和专家称，未来几天若持续走低的美元价格无法吸引大行的购汇盘兴趣，而监管层又无意干预市场，暗潮汹涌的结汇盘料将人民币推向另一升值通道。年底前或可看到6.05元.

人民币兑美元 本周一大幅收扬并突破6.11元关口，周二续创新高收在6.1026元。以人民币兑美元今日盘中创下6.1007元新高计算，本周两天即期升幅已逾0.3%，年内升幅亦达2.12%，而目前价位已超过9月底时机构预测约升值至6.11元的水平。

“汇市大方向是扩大汇率波幅，但现在美国债务上限和QE（量化宽松政策）退出问题在即，十八届三中全会也马上召开，汇市面临众多影响因素，其实现在应该不是推出政策的好时点。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出。

但他也认为，中间价和即期本周频创新高，显示央行默认人民币升值的趋势，不排除监管层顺势而为，减少市场干预，改变之前盯住某一平台区间震荡的模式，从而令市场双向波动，且此举并不违背稳定汇率的政策目标，甚至可以为日后扩大汇率波幅等其他汇改政策提供基础。

中国社科院学部委员余永定亦认为，中国不应该把完成资本项目自由化放在过于优先位置上，更不应该把资本项目自由化作为推动中国改革和调整的动力。维持甚至加强对短期跨境资本的管理，并不妨碍中国继续推动直接投资和其他长期投资的自由化，并在条件成熟之后，实现人民币的自由兑换。

中国经济持续企稳迹象显现，而美国QE(量化宽松政策)未如期退出，人民币兑美元汇率的内生升值压力有所增加。9月底的路透调查显示，人民币兑美元在今年年底将达到6.11元，明年三月底继续缓慢升值至6.10元。

中国国务院总理李克强9月初在会见出席2013夏季达沃斯论坛企业家代表时称，通过促改革和调整结构，中国内需的巨大潜力将会持续地释放。未来中国将继续推进金融领域的市场化改革和开放，包括利率的市场化、资本市场的多元化发展、人民币资本项目下的可兑换，以及建立存款保险制度。

**汇市政策猜想升温**

人民币兑美元即期此前两个月基本横盘在6.12元附近，而中间价则呈现持续小幅升值态势，令此前中间价对市场的指导作用相对弱化，两者价差持续缩窄。在市场人士看来，中间价和市场价价差缩窄正是监管层推出政策的一个信号。

亦正因为此，时隔近两个月，人民币汇率即期本周一和周二连续创出历史新高，引发市场对监管层可能不久将推出扩大波幅，从而引发人民币升值的政策猜想。

“非常意外，也许是一个（升值）信号，但还需要观察。”上海一股份行交易员称，目前汇率受影响的因素比较多，尤其是政策面，缺乏明显的指向性。而当前的市况会给客盘心理带来较大冲击，几乎没人出来买美元。

北京一大行交易员也强调，上周也出现了类似今日结汇凶猛而缺乏购汇盘的状况，其中的原因可能是企业推迟购汇，但也可能是市场出现变化的转折点，政策很可能要开始变化。

谢亚轩指出，中国一直提出汇率市场化改革，目前的大方向最有可能的仍是扩大日波幅区间，而时点则可能在十八届三中全会之后。

不过，招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮则指出，三中全会将不会对汇率政策进行重点讨论，不会出台涉及汇率的重大制度安排。

受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。

而周六公布的中国9月出口同比再现下滑令人意外，但从绝对值来看9月出口数据并不算低，出现负增长主要是受高基数效应、欧美复苏缓慢等因素影响。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。

**年内仍有升值压力**

尽管短期政策出台的可能性并不大，但并不妨碍监管层有可能顺势而为，让市场力量主导汇市，适度放任人民币升值，而前期汇市在6.12元长时间盘整亦积累了一些人民币升值动力。

最近两个月以来，中间价对市场的引导作用相对弱化，决定市场走向是客盘的结购汇力量以及大行的购汇力道，今日部分大行突然停止大举购汇反而做空美元，无疑给人民币升值增加马力，再加上最近数月以来一直偏重的结汇盘，后期人民币仍面临较大的升值压力。

“中间价并未改变升值势头，中间价经过连续1个月的升值，与即期汇率的价差已经得到大幅修复，在中间价不断走升的情况下，带动即期汇率再次步入升值通道，只是时间问题。”刘东亮指出。

他并认为，预计年内人民币将会维持升势趋势，四季度即期汇率将在6.05-6.10区间内浮动，进入明年后，预计人民币大概率仍将维持缓慢升值势头，但双向波动压力将较今年更为明显，货币政策当局将会力求维持汇保持有序稳定。

“如果按目前这种情况，年底到6.05没什么问题。”北京一家国有大行交易员亦表示。

另一家中资大行交易员说，从宏观背景上看，虽然人民币还是有升值的动力，但从政策上看应该不会容许升太多。

AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪亦指出，年内人民币升值的压力还是比较大，近期的横盘可能只是短期的稳定。从中国基本面、改革推进和人民币国际化的进程来看，人民币都会保持升值的趋势。

他还提到，尤其是上海自贸区对于资金流动采取更为开放的态度，这种制度上的吸引力可能会吸引更多资金通过各种渠道流入，也可能带来新的升值动力。