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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 10:41 BJT

新债招标：中国国开行一年增发债收益率低于预期，三年及五年期略高

路透上海10月15日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.4956%，低于此前4.54%的预测均值。

该行同时招标的三年和五年期增发债的中标收益率分别为4.7824%和4.9014%，均略高于于此前4.76%和4.86%的预测均值。具体结果如下：

一年 三年 五年

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中标收益率 4.4956% 4.7824% 4.9014%

预测均值 4.54% 4.76% 4.86%

投标倍数 2.23 3.25 2.05

另外，国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为4.91%和4.94%。

本次增发债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债 --------------------------------------------------- 发行总量 1/5年均不超50亿元，3/7/10年均不超40亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息 招标时间 10月15日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10 招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标 缴款日/起息日 10月17日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日 分销期 10月16日-10月17日

上市日 1年：10月21日

3/5/7/10年：10月23日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- (完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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