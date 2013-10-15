新债招标：中国国开行一年增发债收益率低于预期，三年及五年期略高

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透上海10月15日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.4956%，低于此前4.54%的预测均值。
该行同时招标的三年和五年期增发债的中标收益率分别为4.7824%和4.9014%，均略高于于此前4.76%和4.86%的预测均值。具体结果如下：
一年 三年 五年
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中标收益率 4.4956% 4.7824% 4.9014%
预测均值 4.54% 4.76% 4.86%
投标倍数 2.23 3.25 2.05
另外，国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为4.91%和4.94%。
本次增发债的具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债 --------------------------------------------------- 发行总量 1/5年均不超50亿元，3/7/10年均不超40亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息 招标时间 10月15日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10 招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标 缴款日/起息日 10月17日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日 分销期 10月16日-10月17日
上市日 1年：10月21日
3/5/7/10年：10月23日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- (完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当