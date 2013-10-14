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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 19:08 BJT

东南亚股市：多数收跌，泰国股市反弹

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                      最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                      
 汤森路透东南亚指数                      415.74      -0.83      -0.20      -1.97     424.10
 新加坡                                 3165.25     -14.46      -0.45      -0.06    3167.08
 马来西亚                               1784.76      -0.99      -0.06      +5.67    1688.95
 泰国                                   1459.84       2.06      +0.14      +4.88    1391.93
 菲律宾                                 6442.70     -47.10      -0.73     +10.84    5812.73
 越南                                    493.62      -0.91      -0.18     +19.31     413.73
    (完)
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