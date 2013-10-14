国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差稍稍上升

路透新加坡10月14日 - 11月亚洲柴油和航煤裂解裂解价差分别上涨1.6%和1.5%，报每桶17.53美元和17.46美元，对于日本煤油需求强劲的预期支撑市场。

交易员表示，较冷的气候也支撑柴油市场，并举约旦为例。

Jordan Petroleum通过一现货招标求购额外10万吨含硫为0.5%的11月船期柴油，在此之外还标购约50万吨11月－2月的柴油。

这些招标正值突尼斯国有的ETAP也求购最低18万吨、最高36万吨含硫为0.1%或0.2%的的柴油，以及23万吨船期2014年的含硫为50ppm的柴油。

另一方面，印度的MRPL通过招标出售4万吨船期为12月7-9日的航煤，装运港为New Mangalore。招标将在10月17日截止，但直到18日报价均有效。(完)

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