国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差稍稍上升

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透新加坡10月14日 - 11月亚洲柴油和航煤裂解裂解价差分别上涨1.6%和1.5%，报每桶17.53美元和17.46美元，对于日本煤油需求强劲的预期支撑市场。
交易员表示，较冷的气候也支撑柴油市场，并举约旦为例。
Jordan Petroleum通过一现货招标求购额外10万吨含硫为0.5%的11月船期柴油，在此之外还标购约50万吨11月－2月的柴油。
这些招标正值突尼斯国有的ETAP也求购最低18万吨、最高36万吨含硫为0.1%或0.2%的的柴油，以及23万吨船期2014年的含硫为50ppm的柴油。
另一方面，印度的MRPL通过招标出售4万吨船期为12月7-9日的航煤，装运港为New Mangalore。招标将在10月17日截止，但直到18日报价均有效。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编