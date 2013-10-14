国际油市：亚洲燃料油略微走低，买潮开始消退

路透新加坡10月14日 - 亚洲燃料油周一稍稍走低，因本月初开始的买潮显露出降温的迹象。

路透数据显示，180-cst燃料油现货升水下跌0.30美元至每吨3.58美元，380-cst燃料油下跌0.40美元至每吨4.93美元。

“并不是每一个人都能肯定的知道市场会被多头操作者带到什么样的程度...因此他们不想太快的卖光，尤其是对价值追求者而言。”

他并表示，市场相对清淡可能是因为周二新加坡公共假期。

周一只有一笔交易达成，使得10月的总成交量达到206.8万吨。

供给前景方面，一份调查显示该地区11月从西方的燃料油进口料从本月的水平上下降，因欧洲和其它出口市场的炼厂尚未从检修中恢复，降低了供给。

这种下滑可能会强化亚洲燃料油市场本已坚挺的态势，上周四11月和12月互换价格已飙升至16个月高位每吨5.87美元，因担心需求强劲的同时套利船货到岸量下降。

周一11月/12月价差反弹至每吨5.75美元，上周五曾小跌至5.38美元(完)

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