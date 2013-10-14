金属期市：期铜受中国进口提振攀升，但美国预算僵局限制涨幅

* 中国9月铜进口跳升18%

* 美国上调债务上限的最后期限临近

* 年内迄今铜价累积回落逾9%

路透伦敦10月14日 - 期铜周一上扬，因最大铜消费国中国进口强劲，提振对需求前景的乐观情绪，但对美国财政僵局的担忧限制铜价进一步上扬

LME指标三个月期铜 收报每吨7,255美元，上周五收报7,200美元。

中国9月铜进口量较8月跃升18%，逆转8月的下降趋势。因进口商在季节性需求提升前增加订单。

但对美国可能出现债务违约的担忧使风险意愿受限，美国将在本周触及举债上限，国会仍未能就上调债务上限达成一致。

有迹象显示，美国参议院结束财政危机的磋商取得进展，但并不能保证美国政府停运接近结束。

Ava Trade的首席市场分析师Naeem Aslam称，“期铜的上行趋势在7,400美元阻力位受阻，该水准还被视为市场的心理关口。我们预计下一个重要阻力位见7,800美元。”

期铜上周回落近1%，为9月中以来最大周度跌幅。年内迄今累积回落逾9%，因市场仍不确定全球经济复苏的力道。

部分分析师称，未来数月中国的铜进口可能下降，因全球第二大经济体中国仍在应对全球成长疲弱造成的影响。且10月初开始的长达一周的国庆假期也可能影响本月的铜进口数据。

摩根士丹利预计，第四季铜均在为每吨7,165美元。

三个月期铝 收报每吨1,870美元，上周五最后买入价报1,881美元。三个月期锌 从上周五的1,917美元上扬至每吨1,929.50美元。三个月期镍 报每吨14,010美元，高于上周五的13,920美元。三个月期锡 报每吨23,325 from美元，上周五报23,475美元。三个月期铅 报每吨2,131美元，上周五的最后买入价报1,917美元。(完)

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