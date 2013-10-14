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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 06:54 BJT

****澳新经济指标预测--10月15日-10月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
        
    10月14日当周
    
    10月15日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0030 澳洲央行会议记录                                   10月
    0030 澳洲汽车销售(较前月)                                9月          --          +0.8%
    2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)                第三季        +0.9%         +0.2%
                              (较上年同期)                              +1.3%         +0.7%
    
    10月16日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月17日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月21日当周
    
    10月21日(一)
    暂无重要经济数据公布。

    10月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。
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