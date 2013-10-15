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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 12:44 BJT

日本数据：8月工业生产修正后为下滑0.9%，产能利用率指数为97.2

路透东京10月15日 - 日本经济产业省周二公布，8月工业生产修正后为较前月下滑0.9%，不过认为受出口回升和国内需求坚挺支撑，工业活动仍在逐步复苏。

8月工业生产初值为较前月下滑0.7%，7月为增长3.4%。

经济产业省称，8月产能利用率指数较前月降2.1%至97.2。(完)

欲览全部表格，可点击经济产业省网站链接(here)

(编译 田建华; 审校 李春喜)

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