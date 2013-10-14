全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因海岬和巴拿马型船需求减弱

路透10月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第四日下跌，因海岬型船和巴拿马型船需求减弱。

“市场预期一旦11月船货装运本周开始增加，运费将继续上升，”GHS Securities分析师Omar Nokta周一在一份报告中表示。

乾散货运价指数下降24点，或1.21%至1,961点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 降72点，或2.04%，至3,455点。海岬型船舶日均获利下降837美元至31,545美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。