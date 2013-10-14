《综述》美参议员接近达成协议暂时上调债务上限，但仍面临障碍

美国政府部分停摆进入第14天，开始损及经济。当债务僵局解决时，成千上万暂时回家待命的联邦雇员可能补发工资。但现在他们是无薪休假，这迫使许多人削减个人支出，并取消假期旅行计划。

近年来反复发生的预算之争，令投资者和消费者惶惶不安。根据智库皮特森基金会(Peter G. Peterson Foundation)的最新估算，2009年底以来，预算不确定性已打压经济表现，推高失业率0.6个百分点，相当于失去90万个就业岗位。

外国领袖和企业高管敦促美国政府尽快解决危机，以免预算僵局造成更大损害。

零售企业梅西百货 执行长Terry Lundgren对路透表示，“这对美国完全不利，不利于经济，不利于就业增长，也不利于消费者信心，最好尽快解决。”(完)