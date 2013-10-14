《综述》美参议员接近达成协议暂时上调债务上限，但仍面临障碍

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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美国政府部分停摆进入第14天，开始损及经济。当债务僵局解决时，成千上万暂时回家待命的联邦雇员可能补发工资。但现在他们是无薪休假，这迫使许多人削减个人支出，并取消假期旅行计划。
近年来反复发生的预算之争，令投资者和消费者惶惶不安。根据智库皮特森基金会(Peter G. Peterson Foundation)的最新估算，2009年底以来，预算不确定性已打压经济表现，推高失业率0.6个百分点，相当于失去90万个就业岗位。
外国领袖和企业高管敦促美国政府尽快解决危机，以免预算僵局造成更大损害。
零售企业梅西百货 执行长Terry Lundgren对路透表示，“这对美国完全不利，不利于经济，不利于就业增长，也不利于消费者信心，最好尽快解决。”(完)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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