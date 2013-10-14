日韩经济指标预测--10月15日-10月22日****

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月14日当周 10月15日(二) 0430 日本工业产出修正值 8月 -- -0.7% 0430 日本产能利用指数(较上月) 8月 -- 3.7% 2300 韩国失业率 9月 -- 3.1% 10月16日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- -1.3% (较上月) -- +0.3% 2330 日本路透短观调查 8月 -- 正13 10月17日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超22,257 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超271 10月18日(五) 暂无重要经济数据公布 10月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 -- +14.7% 进口(较上年同期) -- +16.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,603 10月21日当周 10月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 10月22日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编