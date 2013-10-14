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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--10月15日-10月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值 
    
  10月14日当周
    
  10月15日(二) 
    0430     日本工业产出修正值                                 8月       --     -0.7%
    0430     日本产能利用指数(较上月)                           8月       --      3.7%
    2300     韩国失业率                                         9月       --      3.1%
    
  10月16日(三)
    2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                9月       --     -1.3%
                                    (较上月)                              --     +0.3%
    2330     日本路透短观调查                                   8月       --      正13
    
  10月17日(四)
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       --  卖超22,257
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     --    卖超271
    
  10月18日(五)  
    暂无重要经济数据公布
    
  10月20日(日)    
    2350 日本出口(较上年同期)                                   9月     --      +14.7%
             进口(较上年同期)                                           --      +16.0% 
             贸易收支(亿日圆)                                           --   逆差9,603
    
  10月21日当周
        
  10月21日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
  10月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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