拉美汇市：拉美货币持平，市场仍担心美国债务协议

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
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路透里约热内卢10月14日 - 拉美货币周一守住近期涨幅，因为投资者期待美国总统奥巴马和国会领袖之间的会议将就提高美国债务上限达成协议，从而避免历史性的违约。
巴西雷亚尔 收盘几无变动，报2.1765，创6月中旬以来最强水准。市场传闻称巴西央行可能不会延长11月1日到期的规模为89亿美元的货币互换协议，这导致雷亚尔稍早下滑。
墨西哥披索 几乎持平在12.9883，守在强于心理关口水准13披索的位置。
拉美市场交易清淡，因许多投资者场外观望，以等待美国财政危机的解决方案，其他交易商因美国哥伦布日假期而离场。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明； 审校 于春红)
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政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别