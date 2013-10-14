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债券 | 2013年 10月 15日 星期二 07:17 BJT

拉美汇市：拉美货币持平，市场仍担心美国债务协议

路透里约热内卢10月14日 - 拉美货币周一守住近期涨幅，因为投资者期待美国总统奥巴马和国会领袖之间的会议将就提高美国债务上限达成协议，从而避免历史性的违约。

巴西雷亚尔 收盘几无变动，报2.1765，创6月中旬以来最强水准。市场传闻称巴西央行可能不会延长11月1日到期的规模为89亿美元的货币互换协议，这导致雷亚尔稍早下滑。

墨西哥披索 几乎持平在12.9883，守在强于心理关口水准13披索的位置。

拉美市场交易清淡，因许多投资者场外观望，以等待美国财政危机的解决方案，其他交易商因美国哥伦布日假期而离场。(完)

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