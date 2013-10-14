南非汇市：兰特承压，因美国债务僵局打压投资者冒险意愿

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
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路透约翰内斯堡10月14日 - 南非较长期政府公债周一走弱，兰特兑美元亦下跌，美国债务僵局打压投资者冒险意愿，令南非金融市场承压。
2026年到期指标公债收益率 升6.5个基点至7.925%，但较短天期的2015年到期公债收益率跌1.5个基点至5.905%。
1636GMT，兰特兑美元 较周五收盘跌0.44%报9.9440，兑欧元 跌1.3%至13.5018。
新兴市场资产基本处于守势，投资者追捧日圆等货币避险，因美国议员仍在就达成协议展开角力。
“美国方面的整体不确定性是推动南非债券走势的主要因素...较长期公债承压。因此兰特也承受又一波压力，”4Cast新兴市场分析师Anisha Arora表示。
“周五(美元/兰特)低点9.867提供首道支撑。随着10月17日美国提高举债上限的期限临近，如果避险情绪加剧，那么将需关注10月3-4日的高位10.06/9。”(完)
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政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别