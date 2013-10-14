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债券 | 2013年 10月 15日 星期二 07:24 BJT

南非汇市：兰特承压，因美国债务僵局打压投资者冒险意愿

路透约翰内斯堡10月14日 - 南非较长期政府公债周一走弱，兰特兑美元亦下跌，美国债务僵局打压投资者冒险意愿，令南非金融市场承压。

2026年到期指标公债收益率 升6.5个基点至7.925%，但较短天期的2015年到期公债收益率跌1.5个基点至5.905%。

1636GMT，兰特兑美元 较周五收盘跌0.44%报9.9440，兑欧元 跌1.3%至13.5018。

新兴市场资产基本处于守势，投资者追捧日圆等货币避险，因美国议员仍在就达成协议展开角力。

“美国方面的整体不确定性是推动南非债券走势的主要因素...较长期公债承压。因此兰特也承受又一波压力，”4Cast新兴市场分析师Anisha Arora表示。

“周五(美元/兰特)低点9.867提供首道支撑。随着10月17日美国提高举债上限的期限临近，如果避险情绪加剧，那么将需关注10月3-4日的高位10.06/9。”(完)

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