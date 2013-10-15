《中国报摘》--中国证券报10月15日

* 头版头条:

--中国9月工业生产者出厂价格指数(PPI)环比继续上涨，广义货币供应量(M2)环比新增较多，显示市场需求趋于活跃，经济景气度上升。

* 其他:

--中证今日视点文章称，9月居民消费价格指数(CPI)涨幅超出预期。分析人士认为，年内通胀依然会控制在目标水平以内。若全球经济复苏进程加快，受输入型通胀影响，明年通胀压力或进一步增大。

--据悉，广东申请建立粤港澳自贸区方案已上报国务院，横琴、前海、南沙三地有望纳入粤港澳自贸区范围。

--据悉，有关部门将以中石化新粤浙管道为试点，将其定义为中国首条以“代输”形式运输天然气的长输主干管道。同时，管道建设将向沿途所经地区社会资本开放。

--国务院公布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出，到2020年健康服务业总规模将达8万亿元人民币以上。业内人士称，医疗服务将在政策推动下获得快速发展。

--安信证券大股东中国证券投资者保护基金将其所持有的83.14%全部股权挂牌，转让价格为每股5.15元，涉及金额超过137亿元。

--证监会数据显示，9月有三家机构获得合格境外机构投资者(QFII)资格，另有两家人民币合格境外投资者(RQFII)机构获批。截至9月底，获得QFII与RQFII资格的机构分别为240家和35家。

--中国证券业协会消息，证券公司直投子公司业务放宽在即。