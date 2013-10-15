《中国报摘》--中国证券报10月15日

* 头版头条:
--中国9月工业生产者出厂价格指数(PPI)环比继续上涨，广义货币供应量(M2)环比新增较多，显示市场需求趋于活跃，经济景气度上升。
* 其他:
--中证今日视点文章称，9月居民消费价格指数(CPI)涨幅超出预期。分析人士认为，年内通胀依然会控制在目标水平以内。若全球经济复苏进程加快，受输入型通胀影响，明年通胀压力或进一步增大。
--据悉，广东申请建立粤港澳自贸区方案已上报国务院，横琴、前海、南沙三地有望纳入粤港澳自贸区范围。
--据悉，有关部门将以中石化新粤浙管道为试点，将其定义为中国首条以“代输”形式运输天然气的长输主干管道。同时，管道建设将向沿途所经地区社会资本开放。
--国务院公布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出，到2020年健康服务业总规模将达8万亿元人民币以上。业内人士称，医疗服务将在政策推动下获得快速发展。
--安信证券大股东中国证券投资者保护基金将其所持有的83.14%全部股权挂牌，转让价格为每股5.15元，涉及金额超过137亿元。
--证监会数据显示，9月有三家机构获得合格境外机构投资者(QFII)资格，另有两家人民币合格境外投资者(RQFII)机构获批。截至9月底，获得QFII与RQFII资格的机构分别为240家和35家。
--中国证券业协会消息，证券公司直投子公司业务放宽在即。
--此前宣称未接到解放日报报业集团与文汇新民报业集团合并获批信息的新华传媒 ，周一因重要事项未公告而停牌。种种迹象显示，该重要事项直指涉及新华传媒大股东解放日报报业集团的重大重组。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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香港报摘/社评/财经评论
台湾报摘
(整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)