中国证券：安信证券大股东投保基金以137亿元挂牌出让所持83.14%股权

路透上海10月15日 - 中国中型证券--安信证券大股东中国证券投资者保护基金有限公司，周一将其所持有前者的83.14%全部股权在北京金融资产交易所挂牌，转让价格为每股5.15元人民币，涉及金额超过137亿元。

据北京金融产交所网站，本次投保基金挂牌项目共有六个标的，其中份额为约12.8亿股股份（股本占比为40%）的挂牌价为65亿9,198.59万元；其他五个份额为2亿7,607.18万股股份（占比为8.627%）挂牌价均为14亿2,176.97万元。

挂牌信息还显示安信证券另外三位小股东亦有意随本次交易同时转让其所持有的全部或部分股份，转让价格均为5.15元/股。浙江金桥创业投资有限公司和北京中金国科创业投资管理有限公司分别转让1,339.05万股和133万股，北京友成资产管理公司拟转让937.33万股。

挂牌信息显示，上述六份股权的挂牌截止期均为11月8日。意向受让方应在截止日前向北金所缴纳挂牌价格约两成的保证金，并在转让合同签署后一次性付清余款，一位受让人最多可参与受让四份标的股份。另外，在六份股权出让中，每股出价最高的意向受让方还应以同等价格受让其余三位股东拟出让的股权。

意向受让方为中国境内的非上市企业法人，受让方需连续三年盈利。受让安信证券40%股权的受让人2012年净资产不低于300亿元，其余五份股权的受让人去年净资产不低于10亿元。

目前安信证券总股东为31亿9,999.3145万股。根据挂牌价格计算，安信证券的总体估值约为164.8亿元。而出让前，第三方机构对安信证券的总体估值为143.36亿元，较其净资产上调逾四成。

中国证券报周二报导称，此前业内有传闻称国家开发投资公司将接盘，从而推动安信证券上市事宜。