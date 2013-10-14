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债券 | 2013年 10月 15日 星期二 07:36 BJT

《美国重要政经日程》--10月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500--农业部发布谷物和油籽每周出口检验报告

1500--财政部宣布四周期国库券每周例行标售

1530--财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 侯向明； 审校 张若琪)
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