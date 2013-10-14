全球金融：英国财长料宣布特别条款，便于中资银行扩展业务--FT

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透10月14日 - 金融时报(FT)报导，英国财政大臣欧思邦周四料将宣布特别条款，以便于中国的投资银行在英国扩展业务。
该报周一称，欧思邦将表示愿意打破监管障碍，强化伦敦作为人民币全球交易中心的地位。欧思邦正在访问中国。
英国财政部发言人拒绝发表置评。
金融时报称，欧思邦将让中国主要银行业者与英国审慎监管局(PRA)展开讨论，以允许这些银行在英国设立分支机构，并许可这些分支主要遵循中国的相关规则，而PRA则只施加较少的监管。
报导称，中资银行的英国分支机构将与英国本土银行受到同样对待：须符合资本缓冲、透明度和流动性缓冲方面的严格标准。
欧思邦此次中国之行期间一直在极力争取中国投资，并在周一宣布简化中国游客签证手续。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编