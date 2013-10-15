《中国报摘》--其他报纸重要消息10月15日

**上海证券报**

--据上证报资讯统计，截至周一(14日)晚8时30分，355家创业板公司中有345家发布三季度业绩预告，其中报喜公司占比约56.5%，同比略有下滑。

--上海自贸区挂牌后首批受理企业获颁证照。

--长安汽车 公布前三季度业绩预告，预计7-9月实现盈利9亿-10亿元人民币，同比猛增386.29%-440.32%。

--从有关渠道获悉，稀土收储有望在年内兑现，但具体时点尚难确认。与此同时，国家还在酝酿更多稀土新政。

**证券时报**

--中信建投期货公司成为首家获得基金代销资格的期货公司。另据了解，目前不少期货公司对基金代销业务都在展开探讨，部分公司也在积极筹备这一方面的业务。

--国土部发布通知，下放部分建设项目用地预审权限。

**第一财经日报**

--多位财税学者表示，现在是研究遗产税的时机，但并非开征时机。开征遗产税还需要财产登记等多项配套制度的建立和完善，短期内难以实现。

--克而瑞根据广州市国土房管局公布的土地出让成交结果统计显示，今年1-9月广州市土地出让收入达559.87亿元，创近五年来历史新高。

--华谊兄弟 业绩快报显示，2013年前三季度利润增长200%-220%。

**21世纪经济报 道**

--证监会信息显示，由北京信托和莱州瑞海投资共同发起的北信瑞丰基金管理有限公司目前“正在征求意见”。北京信托持有该拟设立基金公司60%的股权。此前另外一家由厦门信托和永丰证券投资信托共同筹备的圆信永丰基金已通过评审会。

--南方工业资产管理日前挂牌转让所持华夏基金3.2%股权。据知情人士透露，受让方锁定中信证券 ，且不排除继续转让的可能。

--据了解，一款名为“中信·农村土地承包经营权集合信托计划1301期”项目日前成立，有望成为土地流转信托项目首单。该信托期限12年，试点地为安徽宿州埇桥区，可流转面积达5,400亩。

--中国铁路总公司数据显示，今年前三季度，铁路基础建设投资为3,287亿元，同比增长12.5%。按照铁总年初的计划，今年全年铁路固定资产投资总额为6,500亿元，其中基建投资额为5,200亿元。

**人民日报**

--第114届广交会今日拉开帷幕。广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任刘建军表示，为加快人民币国际化进程，本届广交会将试行以“人民币(折合美元)”形式公布大会成交额。

**金融时报**

--齐鲁股权托管交易中心日前推出首只私募债券“13新农债”，为国内区域性股权交易市场中首单针对挂牌企业的集合私募债。(完)