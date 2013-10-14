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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 07:55 BJT

《香港报摘》--经济日报10月15日

* 头版头条：

--投资界预期美国可有惊无险地解决债务违约问题，但香港财政司司长曾俊华就警诫“擦抢走火”的风险，本周港股增添波动。

* 其他：

--苏州典当企业中国汇融以及内地休闲男装品牌卡宾拟于周三起公开招股，两支新股合共集资约13亿港元。

--工银亚洲个人金融业务部总经理梁翠儿称，该行7月起推出高息港元定存，一年期为1.45厘，因而带动第三季新增客户及资金流均按季录得倍数增长。

--中国电力 拟向母公司收购旗下燃煤发电公司芜湖发电，作价14.5亿元人民币。

--上海实业 新加上市附属公司上实环境 配售新股集资约2.6亿坡元（约16亿港元），上实将认购其中1.36亿坡元的新股。（完）

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