《香港报摘》--经济日报10月15日

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
* 头版头条：
--投资界预期美国可有惊无险地解决债务违约问题，但香港财政司司长曾俊华就警诫“擦抢走火”的风险，本周港股增添波动。
* 其他：
--苏州典当企业中国汇融以及内地休闲男装品牌卡宾拟于周三起公开招股，两支新股合共集资约13亿港元。
--工银亚洲个人金融业务部总经理梁翠儿称，该行7月起推出高息港元定存，一年期为1.45厘，因而带动第三季新增客户及资金流均按季录得倍数增长。
--中国电力 拟向母公司收购旗下燃煤发电公司芜湖发电，作价14.5亿元人民币。
--上海实业 新加上市附属公司上实环境 配售新股集资约2.6亿坡元（约16亿港元），上实将认购其中1.36亿坡元的新股。（完）
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路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编