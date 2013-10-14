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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 07:56 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超10万股

路透东京10月15日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的
下单情况： 
            
 日股(单位：百万
 股)
 
 卖单        12.0
 买单        11.9
 ----------------
        -
 净卖         0.1
 单    
   (完)
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