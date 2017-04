服务快讯!!柜台买卖中心(GTSM)产品代码的产品授权码变更(Permission Entity,简称PE)****

亲爱的客户,您好。

为提供完善的交易所资讯服务,自生效日2013年10月28日起配合产品授权码的维护和管理,台湾柜台买卖中心(GTSM)新产品代码(PDP code =TWO)的五组产品授权码(Permission Entity,简称PE)2809、2900、2937、3989和4134将取代现有五组产品授权码2531、2742、3227、3237和 6459。此项变更所涵盖的交易商品包括股票类及其委托簿、权证及可转换公司债类及其委托簿和指数即时交易资讯

提前测试是否拥有新产品授权码之授权,客户可以透过以下测试页面 、 、 、 及 。若能于测试页面上看到以下讯息 “If you can see this message then the test has been successful and you are permissioned to see the dataset in PE,,, and respectively” ,则表示新产品授权码已成功授权。客户也可以通过联系当地客户订单管理中心来解决其他有关的事项。

撷取柜台买卖中心(GTSM)即时交易资讯,客户需拥有新产品代码(PDP code =TWO)及五组新产品授权码之授权。

详细商品报价代码及授权码一览表请参考以下DN附件说明文件。

DN070838/ZHT: 台湾柜台买卖中心(GTSM)产品代码的产品授权码变更

here

撷取更多台湾股票市场资讯,请透过汤森路透公司终端机(Eikon/3000Xtra)键入代码 后按下 ENTER 键即可:

以上资讯,您可同时参阅汤森路透Change Notification DN070838之英文说明及DN070838/ZHT中文说明。汤森路透即时系统的服务快讯新闻代码 提供最即时的资料新增或异动等资讯,建议您随时锁定撷取,快速掌握更新讯息。汤森路透公司网站亦提供【服务快讯】下载服务,请连结至汤森路透线上客户服务Customer Zone网页:customers.reuters.com/。