金砖国家：10月14日股汇市收盘纵览

路透10月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月14日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,022.65点。

中国股市：沪综指小幅收升至一个月新高，宏观数据支撑高铁板块强劲

香港股市：收于近三周收盘高位，受中美利好消息提振

中国汇市：人民币即期收创历史新高，市场密切关注政策变化

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拉美股市：巴西股市升至近一个月高位，美国决策者看似进一步朝达成协议迈进，以避险可能的违约，激励了投资者的风险资产需求。指标Bovespa指数 上涨1.92%，报54,170.60点，为9月18日以来最大单日升幅。

拉美汇市：拉美货币持平，市场仍担心美国债务协议

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南非股市：几无变动，投资人不愿大举押注，因美国债务违约的不确定性罩顶。Top-40绩优股指数 小升0.3%，至39,020.17点。综合指数 升0.24%，报43,723.16点。

南非汇市：兰特承压，因美国债务僵局打压投资者冒险意愿

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印度股市：上涨，创下近一个月来最高收位，因科技股持续创纪录新高，Infosys周五上调其财年营收预估区间的低端后，令科技股大受鼓舞。指标BSE指数 收升0.38%，或78.95点，报20,607.54点，为9月19日以来最高收位。NSE指数 收升0.27%，或16.50点，报6,112.70点，为连续第五日上涨。

印度汇市：印度卢比兑美元下跌，终止连两日升势，此前公布的9月通胀数据高于预期，且大型民营油企的美元需求强劲。卢比兑美元 收在日低61.55/56卢比，交投区间为61.13－61.55，周五收报61.07/08 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,473.970点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.21%至816.50点。