《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月15日

*工商时报：

--经济部能源局正规划明年度的台湾太阳光电总装置容量，预计从今年175百万瓦提高至200百万瓦以上，预估明年台湾的太阳光电市场产值可达200亿台币。

--台湾银行业申请大陆第二家分行进度受阻，金管会官员透露，已接到银监会回应，希望台湾的银行在大陆授信业务能够更积极，尤其是放款客户方面，除参与联贷也可支持一些中小企业，如此一来，才能让成立第二家分行更显有其需要性。

--继宏基 宣布最快明年推出穿戴式装置，华硕 也跃跃欲试，华硕电脑全球副总裁陈彦政接受专访指出，现在市面上的穿戴式装置充其量只是配件，华硕则认为独立式（Standalone）的穿戴装置才是重点，华硕的开发方向朝此前进。

--昆山金融试验区招商，台资金融业者热情捧场。金融总会理事长、证交所董事长李述德，今日将率多家金控、银行董事长及各公会理事长，参加昆山金融试验区招商活动，大陆也预定由海协会长陈德铭率江苏省副省长李云峰等官员亲自接待，可说是大陆成立金融改革试验区以来，规模最大的一次台陆金融界交流。

*经济日报：

--立法院今日将记名表决民进党所提的倒阁案，国、民两党均下达动员令，立法院长王金平首度表态力挺江揆，他将对倒阁案投下反对票。

--金保会后天（17日）登场，据了解大陆方面将允诺台湾保险业在大陆合资公司，增设分支机构可加速审核，此举有助台资保险业拓展大陆市场。包括国泰人寿、新光人寿、台湾人寿、中国人寿、国泰世纪产险及富邦产险等六家，将直接受惠。

--为降低实体通路的高额成本负担，新光海航人寿创大陆台资保险业先例，与淘宝网合作在网路开卖保单。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。